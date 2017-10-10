Захарова: флаг Украины — «конструктивный представитель» страны в Сочи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла «самого конструктивного представителя» на заседании совета министров иностранных дел СНГ от Украины. Им оказалось знамя государства. Об этом Захарова написала на свой странице в Facebook, подкрепив слова фотографией.

«В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя», — пошутила представитель российского внешнеполитического ведомства.

На снимке представители стран СНГ стоят у своих знамен, в то время как рядом с флагом Украины место пустует, передает НСН.