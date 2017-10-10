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Захарова: флаг Украины — «конструктивный представитель» страны в Сочи

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла «самого конструктивного представителя» на заседании совета министров иностранных дел СНГ от Украины. Им оказалось знамя государства. Об этом Захарова написала на свой странице в Facebook, подкрепив слова фотографией.

«В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя», — пошутила представитель российского внешнеполитического ведомства.

На снимке представители стран СНГ стоят у своих знамен, в то время как рядом с флагом Украины место пустует, передает НСН.

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