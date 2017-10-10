Песков: украинский закон об образовании не соответствует нормам ЕС

Предложение Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации Евросоюз–Украина из-за нового закона об образовании говорит о том, что документ, принятый Верховной радой, не соответствует европейским нормам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было очевидно, что этот новый закон, который был принят радой, вызывает очень глубокую озабоченность у ряда европейских стран», — отметил Песков.

Он добавил, что реакция Венгрии указывает на то, что закон не продуман — он не соответствует европейским нормам.

Как писал портал iz.ru, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон об образовании, принятый на Украине, ущемляет права нацменьшиств, а Киев не соблюдает взятые на себя обязательства. Дипломат подчеркнул, что Будапешт будет настаивать на пересмотре соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что Киев готов на пересмотр соглашения «лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы страны».