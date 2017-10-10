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МИД Украины ответил на заявление Венгрии об ассоциации с ЕС

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Фото: TASS/ZUMA/Mateusz Wlodarczyk
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что удивлен намерением Венгрии инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом украинский дипломат написал в своем микроблоге Twitter.

«Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште», — написал Климкин.

При этом глава дипведомства не исключил возможность пересмотра соглашения, если Киеву гарантируют обеспечение в документе европейской перспективы страны.

Как писал портал iz.ru, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. Венгерские власти указывают, что Киев, ограничив возможность обучения на языках нацменьшинств, нарушил взятые на себя обязательства.

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