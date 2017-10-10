В Москве за счет бюджета построят 2,7 млн кв.м. жилых площадей к 2020

В Москве в ближайшие три года будут построены жилые дома общей площадью в 2,7 млн кв.м, а также более 140 социально значимых объектов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Он указал, что в период с 2018 по 2020 год из городского бюджета на эти цели планируется выделить 478,5 млрд рублей.

В рамках программы жилые дома, детские сады, школы, поликлиники, культурные и спортивные объекты будут построены в 11 административных округах Москвы.

Заммэра уточнил, что строительство домов для «очередников» и других категорий граждан, утвержденных законодательством по государственной программе «Жилище» будет продолжено. Квартиры в рамках целевых программ будут предоставляться в объеме прошлых лет, без снижения темпов.

По словам Хуснуллина, начиная с 2017 года финансирование жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры будет осуществляться не только за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы, но и за счет городской субсидии, предоставляемой московскому Фонду реновации, сообщает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что по словам мэра Москвы Сергея Собянина, на программу реновации жилого фонда столицы в первые четыре года ее действия будет выделено 400 млн рублей.