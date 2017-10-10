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Собянин: 400 млрд рублей выделят за 4 года на реновацию из горбюджета

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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В первые четыре года из бюджета Москвы будет выделено 400 млрд рублей на программу реновации, что позволит обеспечить все обещанные горожанам гарантии. Об этом во вторник сообщил столичный мэр Сергей Собянин на заседании правительства Москвы.

По его словам строка, связанная с реализацией программы реновации, прописана в бюджете Москвы впервые. «За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 млрд рублей», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Собянин подчеркнул, что это колоссальная сумма, но именно такой объем финансирования позволит обеспечить все данные москвичам по реализации программы реновации гарантии, передает BFM.RU.

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