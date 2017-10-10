Венгрия инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Венгрия требует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. С таким заявлением выступил глава МИДа страны Петер Сийярто.

Будапешт в шоке от нового украинского закона об образовании — он запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке. Все уроки с пятого класса будут проходить только на украинском, а школы в которых учились дети нацменьшинств просто закроют.

Такие нормы неприемлемы в 21-м веке, заявили в МИД Венгрии. Ранее закон вызвал озабоченность у России, Молдавии, Греции, Румынии, Болгарии, Словакии и Польши. При этом реформу образования на Украине поддержали в США.