Высокотехнологичные урны установят в Москве

В Москве установят высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют собираемый мусор, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Как уточнила «Интерфаксу» директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко, это отечественная технология, а в столице будет реализовываться пилотный проект.

Помимо прессования мусора «умные» урны поддерживают связь со службами вывоза при максимальном наполнении.

Ранее сообщалось, что вопрос с раздельным сбором и утилизацией мусора в Ростовской области можно будет решить не ранее чем через 10 лет.



