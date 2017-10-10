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Высокотехнологичные урны установят в Москве

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В Москве установят высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют собираемый мусор, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Как уточнила «Интерфаксу» директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко, это отечественная технология, а в столице будет реализовываться пилотный проект.

Помимо прессования мусора «умные» урны поддерживают связь со службами вывоза при максимальном наполнении.

Ранее сообщалось, что вопрос с раздельным сбором и утилизацией мусора в Ростовской области можно будет решить не ранее чем через 10 лет.

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