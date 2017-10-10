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Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева за призывы к экстремизму

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Фото: youtube.com
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Мещанский суд постановил выдать санкцию на заочный арест оппозиционера Вячеслава Мальцева по факту предъявленного ему обвинения в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

«Постановлением судьи Шаниной избрана в отношении Вячеслава Мальцева, обвиняемого в совершении преступления по статье ч. 1 ст. 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении пресс-службы суда, которое цитирует «Газета.ру».

в заявлении Мещанского суда также отмечается, что оппозиционера арестовали на два месяца «с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента фактического задержания на территории России».

Ранее портал iz.ru со ссылкой на заявление адвоката движения «Открытая Россия» Сергея Бадамшина сообщал о том, что Следственный комитет РФ заочно предъявил националисту Вячеславу Мальцеву обвинение в публичном призыве к экстремистской деятельности. 

В июле 2017 года столичное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Мальцева, оппозиционера обвинили в публичных призывах, направленных против территориальной целостности РФ, и создании экстремистского сообщества «Артподготовка».

В июле Мальцев сбежал из России, предположительно, в настоящее время он находится в Грузии.

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