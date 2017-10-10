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Роскомнадзор проверят причины нарушения CNN российских законов
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Роскомнадзор проверят причины нарушения CNN российских законов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Роскомнадзор проверят причины нарушения телекомпанией CNN российского законодательства. Ведомство намерено установить, не влияет ли на незаконную деятельность телеканала американская штаб-квартира. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он отметил, что, если будет установлено влияние штаб-квартиры, расположенной в США на нарушение CNN законов, действующих на территории РФ, Роскомнадзор будет вынужден принять меры в отношении телеканала. 

«В настоящее время специалисты Роскомнадзора проверяют, не приводит ли прямое и косвенное влияние штаб-квартиры CNN в Атланте (США) к тому, что распространяемый телекомпанией в РФ продукт нарушает российские законы. Если такие нарушения будут выявлены, мы будем вынуждены принять меры в отношении CNN», — приводит «Интерфакс» слова Жарова. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что телеканал CNN International устранил нарушения в своей работе и продолжит вещание на территории России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщая об этом, отметил, что ведомство продолжит контролировать соблюдение американским телеканалом российского законодательства. 

 Телеканал CNN International получил административное предупреждение и требование устранить допущенные нарушения 29 сентября. По информации Роскомнадзора, CNN указал в эфире неправильные выходные данные.

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