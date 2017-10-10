CNN устранила нарушения и продолжит вещание в России

Телекомпания CNN устранила выявленные ранее Роскомнадзором нарушения и продолжит работу в России, но ведомство будет контролировать соблюдение компанией российского законодательства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он отметил, что телеканал устранил нарушения, связанные с неправильными выходными данными, указанными в эфире. Жаров подчеркнул, что CNN не прекратит вещание на территории России.

Он указал, что, согласно российскому законодательству, «только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд».

«Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству», — приводит «Интерфакс» слова Жарова.

Как ранее сообщал портал iz.ru, телеканал CNN International получил административное предупреждение и требование устранить допущенные нарушения 29 сентября. Тогда, говоря об этой ситуации, Жаров подчеркнул, что решение не имеет политической подоплеки.