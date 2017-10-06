Работу СМИ США в России могут признать нежелательной

Генеральная прокуратура России рассматривает вопрос о возможности признать «нежелательной» работу американских средств массовой информации в РФ. Об этом сообщает в пятницу, 6 октября, «Интерфакс».

Какие конкретно СМИ могут быть признаны нежелательными, агентство не отмечает, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что Генпрокуратура с другими «компетентными органами» обсуждает данный вопрос после заседания 5 октября рабочей группы при комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. В четверг в Совфеде обсуждались вопросы давления властей США на российские СМИ, работающие в США. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в ходе обсуждения, сообщал портал iz.ru, что из СМИ массово увольняются сотрудники.