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Ответные меры на притеснение российских СМИ подготовят к 20 октября

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Предложения профильных ведомств по ответным мерам в связи с дискриминацией российских СМИ за рубежом будут подготовлены к 20 октября, сообщил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Как передает «РИА Новости», подготовкой вариантов ответа сейчас занимаются Министерство иностранных дел, Генкрокуратура и Минюст РФ. Совфед рассмотрит их предложения к 23 октября.

Кроме того, Андрей Климов сообщил, что по предложению членов верхней палаты российского парламента несколько иностранных организаций в РФ, связанных с США, будут признаны нежелательными. «Формально они не являются американскими, но у них торчат американские «уши», — пояснил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что попытки США ограничить работу российских телеканалов на территории государства нарушают законодательство страны и принципы свободы слова.

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