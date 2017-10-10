Около 500 тыс. руб. заплатили нарушители Рязани за расклейку листовок

Более 200 местных жителей с начала текущего года заплатили за нарушение правил расклейки объявлений более 472 тыс. рублей, сообщает сайт администрации Рязани.

По информации ведомства, только в Октябрьском районе города было зафиксировано 70 подобных нарушений, а в Советском районе — 65, сообщает РИА «7 новостей».

Штраф могут наложить на тех, кто расклеивает объявления, а также наносит надписи и рисунки, на объектах, которые для этого не предназначены, например, остановках, столбах, заборах или ограждениях.