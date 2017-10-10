Прямой эфир
Общество
Минюст сообщил о начале выплат компенсаций по решению ЕСПЧ о Беслане
Мир
Эрдоган: надеюсь, что «Турецкий поток» будет продлен до Сербии
Общество
Роскомнадзор проверят причины нарушения CNN российских законов
Мир
Президент Чехии назвал потерю Крыма Украиной «завершенным делом»
Армия
Часы из экипировки «Ратник» смогут работать после ядерного взрыва

Около 500 тыс. руб. заплатили нарушители Рязани за расклейку листовок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 200 местных жителей с начала текущего года заплатили за нарушение правил расклейки объявлений более 472 тыс. рублей, сообщает сайт администрации Рязани.

По информации ведомства, только в Октябрьском районе города было зафиксировано 70 подобных нарушений, а в Советском районе — 65, сообщает РИА «7 новостей».

Штраф могут наложить на тех, кто расклеивает объявления, а также наносит надписи и рисунки, на объектах, которые для этого не предназначены, например, остановках, столбах, заборах или ограждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителя Благовещенска оштрафовали за полет на аэростате
Житель Карелии выплатит штраф за организацию подпольного казино
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017