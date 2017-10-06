Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Жителя Благовещенска оштрафовали за полет на аэростате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. рублей за полет на аэростате при отсутствии необходимых документов в Благовещенске Амурской области, сообщает пресс-служба Всточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

Незаконный полет произошел в конце июля в Ивановском районе области. Мужчина поднялся в воздух на тепловом аэростате «Радуга», однако не имел на это права. У нарушителя отсутствовали сертификат летной годности воздушного судна, медицинское заключение о годности к полетам, а также свидетельства пилота свободного аэростата, сообщает ИА «Амур.инфо».

В результате против жителя Благовещенска было возбуждено административное дело. Служба Госавианадзора рассмотрела его и постановила, что в качестве наказания нарушитель обязан заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель Барнаула был оштрафован за незаконные полеты на тепловом аэростате в окрестностях города Западно-Сибирской транспортной прокуратурой на 12 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночной парад аэростатов состоится в Рязани
Аэростат Конюхова сменил направление в сторону Саратовской области
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017