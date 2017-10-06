Жителя Благовещенска оштрафовали за полет на аэростате

Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. рублей за полет на аэростате при отсутствии необходимых документов в Благовещенске Амурской области, сообщает пресс-служба Всточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Незаконный полет произошел в конце июля в Ивановском районе области. Мужчина поднялся в воздух на тепловом аэростате «Радуга», однако не имел на это права. У нарушителя отсутствовали сертификат летной годности воздушного судна, медицинское заключение о годности к полетам, а также свидетельства пилота свободного аэростата, сообщает ИА «Амур.инфо».

В результате против жителя Благовещенска было возбуждено административное дело. Служба Госавианадзора рассмотрела его и постановила, что в качестве наказания нарушитель обязан заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель Барнаула был оштрафован за незаконные полеты на тепловом аэростате в окрестностях города Западно-Сибирской транспортной прокуратурой на 12 тыс. рублей.