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Житель Карелии выплатит штраф за организацию подпольного казино

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Жителю города Костомукша Республики Карелия предстоит выплатить штраф за незаконную организацию подпольного казино, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, с января по июль 2016 года обвиняемый организовал незаконную деятельность под видом предоставления доступа в интернет. В здании на Первомайской улице размещался интернет-киоск, где с помощью интернета посетители играли в азартные игры.

В ходе расследования дела из помещения было изъято 11 компьютеров, сетевое оборудование, документация о деятельности юридических лиц и денежные средства. Игровое оборудование было оборудование конфисковано, сообщает ИА «Карелinform».

По данному факту завели уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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