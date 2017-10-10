Известного рэпера Doughboy Roc застрелили в США

29-летний американский рэпер Doughboy Roc (настоящее имя — Родни Йерген) найден мертвым с многочисленными пулевыми ранениями в Детройте.

Как сообщает издание «Дни.ру», полиция обнаружила труп музыканта в его машине. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу.

Йерген выступал в составе хип-хоп-группы Doughboyz Cashout с момента ее основания в 2006 году. Коллектив выпустил шесть альбомов.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Nelly был задержан по подозрению в изнасиловании.