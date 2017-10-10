Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 11 лет

Социальная сеть «ВКонтакте» во вторник, 10 октября, отмечает 11 лет со дня основания. Она была запущена в 2006 году братьями Павлом и Николаем Дуровыми в Санкт-Петербурге и с тех пор прошла путь от небольшого закрытого портала для студентов до крупнейшей социальной сети в России и СНГ.

В честь праздника специально для iz.ru представители «ВКонтакте» подготовили инфографику, которая рассказывает о том, сколько сообщений и отметок «нравится» отправляют пользователи каждый день, какое количество человек ежемесячно посещают VK и какая команда работает в социальной сети.

«Мы поздравляем наших пользователей с праздником! «ВКонтакте» — это крупнейшая площадка, где миллионы человек не только ежедневно общаются с друзьями, но и раскрывают свой талант. Здесь творчеством делятся музыканты и художники, поэты и писатели, видеоблогеры и игровые стримеры», — рассказал iz.ru пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

По его словам, в этом году были выпущены новые инструменты для создателей контента.

«Авторы могут сконцентрироваться на творчестве, а «ВКонтакте» помогает решить все остальные вопросы с продвижением, монетизацией и запуском новых инструментов и форматов», — пояснил пресс-секретарь соцсети.

Отметим, на сегодняшний день сообщество iz.ru во «ВКонтакте» является одним из крупнейших среди пабликов СМИ. Присоединиться стоит, чтобы быть в курсе самых актуальных и интересных новостей.