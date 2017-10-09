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США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции
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США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции

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Фото: TASS
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США не знают, как долго продлится приостановка выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам. Как заявил глава американского диппредставительства в Турции Джон Басс, данная приостановка услуг не является визовым запретом для турецких граждан.

Посол добавил, что если у турецких граждан есть виза США, то они могут предпринять поездку либо же получить разрешение в американском консульстве за пределами Турции. «Это решение мы приняли с сожалением», — сказал американский дипломат.

Кроме того, Басс добавил, что США осознают, что приостановка в выдаче виз принесет неудобства людям, и выразил надежду, что это не займет много времени. По его словам, возобновление выдачи виз будет зависеть от «дискуссий между нашими правительствами о причинах задержания нашего сотрудника и обязательствах турецкого правительства защитить наши объекты и наших сотрудников здесь, в Турции».

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