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Пожары в Калифорнии вынудили покинуть свои дома более 20 тыс. человек

Пожары в Калифорнии вынудили покинуть свои дома более 20 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Stuart Palley
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Как минимум 20 тыс. калифорнийцев были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает сайт телеканала RT, причиной тому стали лесные пожары.

Местные СМИ информируют, что огонь охватил восемь округов Северной Калифорнии.

Из-за пожаров по меньшей мере 1,5 тыс. домов и промышленных зданий были разрушены. Кроме того, многие люди получили ранения или пропали без вести.

В трех округах штата объявлено чрезвычайное положение.

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