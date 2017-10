Пожары в Калифорнии вынудили покинуть свои дома более 20 тыс. человек

Как минимум 20 тыс. калифорнийцев были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает сайт телеканала RT, причиной тому стали лесные пожары.

Местные СМИ информируют, что огонь охватил восемь округов Северной Калифорнии.

JUST IN: Fire crews battling a 200-acre fire in hills above Napa, according to Cal Fire. https://t.co/U73lPCSF7k