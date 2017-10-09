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В университете Дамаска открыли центр по обучению русскому языку

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Центр по координации сотрудничества в обучении русскому языку открыли в понедельник в университете Дамаска, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие министр образования САР Атеф Наддаф и министр просвещения Газван аль-Ваз, а также представители Министерства образования и науки РФ. 

«Это особенно важно после того, как русский стал одним из основных иностранных языков, изучаемых в сирийских школах, что требует наличия квалифицированных преподавателей», — отметил Наддаф. 

Директор центра Светлана Родыгина отметила, что «потребность в его открытии появилась в связи с растущим числом сирийцев, желающих изучать русский язык».

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