В университете Дамаска открыли центр по обучению русскому языку

Центр по координации сотрудничества в обучении русскому языку открыли в понедельник в университете Дамаска, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие министр образования САР Атеф Наддаф и министр просвещения Газван аль-Ваз, а также представители Министерства образования и науки РФ.

«Это особенно важно после того, как русский стал одним из основных иностранных языков, изучаемых в сирийских школах, что требует наличия квалифицированных преподавателей», — отметил Наддаф.

Директор центра Светлана Родыгина отметила, что «потребность в его открытии появилась в связи с растущим числом сирийцев, желающих изучать русский язык».