Турецкая армия вошла в Идлиб для проведения военной операции

Турецкая армия начала операцию в сирийской провинции Идлиб, где создается зона деэскалации. О пересечении сирийской границы своими военнослужащими в понедельник заявили в генштабе Турции, сообщает ТАСС.

«Турецкие военнослужащие пересекли границу с Сирией и вошли на территорию Идлиба 8 октября», — говорится в заявлении генштаба.

Участники операции уже провели разведывательные работы для установления обзорных пунктов, которые будут использоваться для мониторинга соблюдения режима перемирия. Помимо этого, турецкие военные намерены не допустить создания сирийскими курдами подконтрольную им зону вдоль границы между странами у Средиземного моря.

В Анкаре отмечают, что действуют в соответствии с достигнутым в Астане соглашением между Турцией, Россией и Ираном. В частности, передавал портал iz.ru, Турция будет контролировать территорию самого Идлиба, на которой находятся подразделения оппозиционной «Сирийской свободной армии». Россия, в свою очередь, возьмет под контроль соседние регионы.

Накануне операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале сотрудничества с сирийскими оппозиционерами.