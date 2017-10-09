Скончался экс-президент Сальвадора Армандо Кальдерон Соль

Бывший президент республики Сальвадор Армандо Кальдерон Соль скончался на 70-м году жизни в одной из больниц города Хьюстон в штате Техас.

В США политик проходил курс лечения от онкологического заболевания после перенесенной им в сентябре 2017 года операции. О кончине экс-главы Сальвадора сообщил мексиканский телеканал Televisa.

Армандо Кальдерон Соль возглавлял правоконсервативную партию «Националистический республиканский союз» и в период с 1994 по 1999 год находился у власти в центральноамериканской республике Сальвадор. Основной задачей Соля на посту главы государства стало восстановление страны после 12-летней гражданской войны, которая завершилась в 1992 году.