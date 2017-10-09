Черноморский флот завершил масштабные учения в Черном море

Корабли, подлодки и морская авиация Черноморского флота завершили масштабные учения в Черном море, сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его словам, корабли и подводные лодки ЧФ несколько суток выполняли плановые задачи боевой подготовки в морских полигонах в акватории Черного моря.

Запущенные береговым ракетным комплексом «Утес» ракеты в рамках учений поразили тактические группы противолодочных и ракетных кораблей с помощью ракетных комплексов «Оса», сообщает ИА «Крыминформ».

Кроме того, по отряду кораблей условного противника боевой удар нанесла морская авиация, а экипажи ракетных катеров атаковали отряд кораблей с помощью крылатых ракет «Москит».

Основным же мероприятием на учениях стали стрельбы ракетами «Калибр», в них приняли участие подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск», которые участвовали в пуске ракет на территории Сирии. Экипажи подводных лодок впервые приняли участие в подобных учениях в акватории Черного моря, сообщает телеканал «Звезда».