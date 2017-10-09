Минтранс в ближайшее время обсудит с кредиторами судьбу «ВИМ-Авиа»

Минтранс России в ближайшее время планирует обсудить с кредиторами дальнейшую судьбу авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«В ближайшее время планируется встреча с кредиторами «ВИМ-Авиа» для обсуждения дальнейшей судьбы компании», –– сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее стало известно, что с 16 октября пассажирские перевозки авиакомпании «ВИМ-Авиа» полностью прекратятся из-за нехватки денежных средств. Общая задолженность перевозчика оценивается в 10 млрд рублей.

Авиакомпания сообщила о проблемах в сентябре этого года, позднее надзорные органы зафиксировали у «ВИМ-Авиа» ряд системных нарушений. Речь идет о невыплате заработной платы сотрудникам и о приостановке чартерных рейсов.

О ходе проблем «ВИМ-Авиа» читайте в сюжете портала iz.ru.