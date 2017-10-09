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Минтранс в ближайшее время обсудит с кредиторами судьбу «ВИМ-Авиа»

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Фото: Global Look Press/vk.com/vim_airlines
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Минтранс России в ближайшее время планирует обсудить с кредиторами дальнейшую судьбу авиакомпании «ВИМ-Авиа». 

«В ближайшее время планируется встреча с кредиторами «ВИМ-Авиа» для обсуждения дальнейшей судьбы компании», –– сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. 

Ранее стало известно, что с 16 октября пассажирские перевозки авиакомпании «ВИМ-Авиа» полностью прекратятся из-за нехватки денежных средств. Общая задолженность перевозчика оценивается в 10 млрд рублей.  

Авиакомпания сообщила о проблемах в сентябре этого года, позднее надзорные органы зафиксировали у «ВИМ-Авиа» ряд системных нарушений. Речь идет о невыплате заработной платы сотрудникам и о приостановке чартерных рейсов. 

О ходе проблем «ВИМ-Авиа» читайте в сюжете портала iz.ru. 

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