Экограффити украсили три здания в центре Москвы

Граффити на экологическую тему украсили три здания в центре Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Рисунки высотой 20 и 15 м украшают стены двух жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке, еще одна картина высотой 7 м украшает трансформаторную будку на Болотной набережной, пишет сетевое издание m24.ru. Общая площадь рисунков составила больше 400 кв. м.

Граффити на жилых домах изображают пару молодых людей на велосипеде, волосы девушки зеленого цвета напоминают крону дерева. Нарисованная девушка на картине на трансформаторной будке держит в руках клен. Главная задача этих уличных граффити, по словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского, — это привлечение внимания молодежи к вопросам экологии.

Разные тематические граффити уже украшают несколько зданий Москвы. В 2016 году недалеко от стадиона «Спартак» появился первый уличный рисунок, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве завершено благоустройство более 40 парков.