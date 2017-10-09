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Из-за аномальной жары в Краснодаре снова цветет сирень

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В Краснодаре второй раз за год расцвела сирень. Причиной аномалии является жара: в воскресенье на Кубани столбики термометров поднялись местами до 32 градусов выше ноля. Такая погода — не редкость для региона.

Недавно, в конце сентября, в столице Краснодарского края на улице Красной каштаны цвели и плодоносили одновременно. Как сообщает ИА KrasnodarMedia, в прошлом году в это же время зацвела вишня. В середине января на склонах южных гор в Горячем Ключе раньше времени распустились цикламены. А в Адлерском районе Сочи — мимозы.

Как сообщалось ранее, в сентябре настоящая летняя погода установилась на Сахалине после прохождения тайфуна «Талим». Днем воздух прогревался до +23 градусов. На газонах Южно-Сахалинска расцвели одуванчики, а под березами, растущими в городе, стали появляться мухоморы. Как пояснили эксперты, сильные дожди напитали высохшие за лето грибницы, что стало причиной образования новых плодовых тел. 

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