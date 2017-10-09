Бесплатные экскурсии проведут для московских школьников на каникулах

Для учащихся московских школ подготовили 14 бесплатных экскурсий, которые пройдут во время осенних каникул. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Записаться на экскурсии необходимо заранее. Сделать это можно на сайте музея «Москва-Сити» и Московского дома национальностей, пишут «Дни.Ру».

Тематические экскурсии будут проходить с 27 октября по 12 ноября. На них школьникам расскажут об исторических вехах столицы. Также экскурсоводы проведут девять познавательных прогулок по центральным улицам Москвы и пять экскурсий под названием «Москва высотная», где расскажут о небоскребах и высотках в архитектуре города и представят панорамный вид на Москву с высоты 215 м.

Количество билетов ограничено, максимальное количество участников одной экскурсии — 30 человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Театре на Таганке открылся интерактивный музей, где в честь 100-летия со дня рождения Юрия Любимова его кабинет превратили в виртуальную экспозицию.