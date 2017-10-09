Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Бесплатные экскурсии проведут для московских школьников на каникулах

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для учащихся московских школ подготовили 14 бесплатных экскурсий, которые пройдут во время осенних каникул. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Записаться на экскурсии необходимо заранее. Сделать это можно на сайте музея «Москва-Сити» и Московского дома национальностей, пишут «Дни.Ру».

Тематические экскурсии будут проходить с 27 октября по 12 ноября. На них школьникам расскажут об исторических вехах столицы. Также экскурсоводы проведут девять познавательных прогулок по центральным улицам Москвы и пять экскурсий под названием «Москва высотная», где расскажут о небоскребах и высотках в архитектуре города и представят панорамный вид на Москву с высоты 215 м.

Количество билетов ограничено, максимальное количество участников одной экскурсии — 30 человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Театре на Таганке открылся интерактивный музей, где в честь 100-летия со дня рождения Юрия Любимова его кабинет превратили в виртуальную экспозицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Волгограде начинает работу музей «Россия — моя история»
В Театре на Таганке открылся интерактивный музей
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017