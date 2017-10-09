Хантсман заявил, что намерен решить двусторонние проблемы России и США

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что намерен работать с руководством России для поиска взаимовыгодных решений двусторонних проблем Москвы и Вашингтона.

«Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений проблем, которые стоят перед нами», –– сказал Хантсман в видеообращении в Twitter.

Ранее в Кремле президент России Владимир Путин принял от Хантсмана верительную грамоту. Тогда новый посол сообщил, что хочет поближе познакомиться с россиянами, чтобы ему было проще «восстановить доверие между двумя ядерными сверхдержавами».

Хантсман также выразил надежду на то, что РФ и США удастся «заставить КНДР сесть за стол переговоров для поиска дипломатического решения».

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи Хантсману в работе на новой должности.