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Хантсман заявил, что намерен решить двусторонние проблемы России и США

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что намерен работать с руководством России для поиска взаимовыгодных решений двусторонних проблем Москвы и Вашингтона.  

«Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений проблем, которые стоят перед нами», –– сказал Хантсман в видеообращении в Twitter. 

Ранее в Кремле президент России Владимир Путин принял от Хантсмана верительную грамоту. Тогда новый посол сообщил, что хочет поближе познакомиться с россиянами, чтобы ему было проще «восстановить доверие между двумя ядерными сверхдержавами». 

Хантсман также выразил надежду на то, что РФ и США удастся «заставить КНДР сесть за стол переговоров для поиска дипломатического решения». 

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи Хантсману в работе на новой должности. 

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