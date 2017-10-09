В Новосибирске эвакуированы три школы в связи с угрозой взрыва

Три новосибирские школы эвакуированы после анонимных сообщений об угрозе взрыва.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по поступившим звонкам о минировании нескольких зданий в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Две недели назад по Новосибирской области прокатилась волна сообщений о «минировании» более 40 объектов, среди которых были школы, детские сады, администрации и торговые центры. В результате проверок ни один сигнал о заложенной бомбе не подтвердился.

Массовые сообщения об угрозе взрыва начали поступать в России 11 сентября. «Телефонный терроризм» нарушил работу аэропортов, вокзалов, торговых центров и школ. За весь период были эвакуированы тысячи людей, ущерб от ложных звонков насчитывает 300 млн рублей.

Полная картина событий –– в сюжете портала iz.ru «Телефонный терроризм».