До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице 9 октября

Дождливая, но теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

«Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов», — рассказали в метеослужбе.

Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Ожидается 6–8 градусов тепла в столице, 4–9 градусов — в Подмосковье. Ветер южный, с порывами ветра до 12–17 м/с.

Ранее сообщалось, что с понедельника в столицу придет «необычная погода»: к Москве приблизится фронтальный раздел циклона. Предполагалось, что в ночь на понедельник выпадет до 9 мм осадков. В течение недели жителей столицы ожидает однородная погода с небольшими осадками.