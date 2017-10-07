Бабье лето заглянет в Москву 8 октября

Бабье лето заглянет в Москву в воскресенье, 8 октября. Погода будет солнечной и не по сезону теплой, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра всем москвичам и жителям окрестностей столицы советую не сидеть дома, а гулять в парках, чтобы не пропустить хорошую погоду. В Москву заглянет бабье лето», — передает его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура днем составит 10–12 градусов тепла, что выше нормы на 4 градуса.

А в понедельник москвичей ждет «необычная погода», так как к столице приблизится фронтальный раздел циклона, добавил синоптик. По его словам, ожидается очень теплая ночь (7–9 градусов тепла), днем — 13–15 градусов, периодический дождь и ветер с порывами до 13–18 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует усиление ветра во вторник, а в дальнейшем спокойную однородную погоду с небольшими осадками. Ночные температуры составят 2–6 градусов, дневные — 5–10 градусов.

Ранее портал iz.ru информировал, что дожди в Москву вернутся в ночь на понедельник.