Теплая, до 13 градусов, и сухая погода ожидается в столичном регионе
Сухая и теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе, воздух прогреется до 13 градусов.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на Росгидромет.
«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10–12, по области будет от 8 до 13 градусов», — цитирует сообщение синоптиков ТАСС.
В ночь на понедельник пойдет дождь, температура составит 4–5 градусов, но днем воздух вновь прогреется до 10–15 градусов по области и 12–14 по Москве. Направление ветра — восточное и юго-восточное, не изменится.