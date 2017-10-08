Теплая, до 13 градусов, и сухая погода ожидается в столичном регионе

Сухая и теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе, воздух прогреется до 13 градусов.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Росгидромет.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10–12, по области будет от 8 до 13 градусов», — цитирует сообщение синоптиков ТАСС.

В ночь на понедельник пойдет дождь, температура составит 4–5 градусов, но днем воздух вновь прогреется до 10–15 градусов по области и 12–14 по Москве. Направление ветра — восточное и юго-восточное, не изменится.