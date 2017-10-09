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Опубликован рейтинг самых дешевых иномарок в России

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Фото: Global Look Press/Olga Sokolova
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Эксперты Daily Motor составили рейтинг самых доступных иномарок в России в октябре. Об этом сообщает телеканал «360».

Возглавил список хэтчбек Ravon R2 на 1,2 литра мощностью 85 лошадиных сил и четырехдиапазонным «автоматом». Его стоимость варьируется в октябре 439 до 900 тыс. рублей.

На втором месте японский Datsun on-DO, стоимость которого начинается от 442 тыс. рублей. С августа эта модель подорожала на 6 тыс. В базовой комплектации авто оснащено двигателем на 1,6 литра мощностью 82 лошадиные силы и с механической трансмиссией.

Замыкает тройку лидеров седан Ravon Nexia по цене от 449 тысяч.

Также в пятерку самых недорогих иномарок вошел китайский седан Brilliance H230, стоимость которого в октябре начинается от 459 тыс. рублей, и FAW Oley за 491 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 1 января 2018 года автомобили в России подорожают. Но ценах скажется увеличение утилизационного сбора на машины и акцизов на легковушки с двигателями мощностью от 150 л. с.

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