Прямой эфир
Спорт
Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ
Мир
Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи
Мир
Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине
Мир
Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ
Мир
Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

Автомобиль за 7,5 млн рублей угнали у жителя Мытищ

0
Фото: TASS/Ringo Chiu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль Land Rover Range Rover 2016 года стоимостью более 7,5 млн рублей угнали у жителя подмосковных Мытищ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает РЕН ТВ.

По данным полиции, преступление произошло в период с вечера 6 октября до дня 7 октября.

Было возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия.

Ранее портал iz.ru писал, что в середине сентября у пенсионера в Подмосковье угнали автомобиль Lexus LX-570 стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017