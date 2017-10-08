Автомобиль за 7,5 млн рублей угнали у жителя Мытищ

Автомобиль Land Rover Range Rover 2016 года стоимостью более 7,5 млн рублей угнали у жителя подмосковных Мытищ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает РЕН ТВ.

По данным полиции, преступление произошло в период с вечера 6 октября до дня 7 октября.

Было возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия.

Ранее портал iz.ru писал, что в середине сентября у пенсионера в Подмосковье угнали автомобиль Lexus LX-570 стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.