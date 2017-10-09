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Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
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Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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О победе над Южной Кореей, своем возвращении в национальную команду и подготовке к игре со сборной Ирана «Известиям» рассказал нападающий сборной России Александр Кокорин.

В матче с Южной Кореей Александр Кокорин провел на поле все 90 минут. Форвард отметил, что несмотря на два автогола корейцев победа над ними не была легкой.

— Думаю, мы немного расслабились при счете 4:0. Но первый гол корейцы забили действительно неплохо, а вот второй мяч был совершенно ненужным, — рассказал игрок, подчеркнув, что в первом матче было много суеты, и что как следует российская команда заиграла только во втором тайме:

— Мы просто начали играть в свою игру и перестали паниковать. Меньше выбивали мяч, больше играли внизу. Появились быстрые атаки, забегания. Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли (смеется)».

По словам Кокорина, атмосфера в российской сборной за год его отсутствия изменилась в лучшую сторону. Однако перед чемпионатом мира осталось не так много контрольных игр, и команде еще нужно успеть сыграться.

— Нельзя, конечно, сказать, что раньше атмосфера была плохая, — в сборной она всегда хорошая. Просто много новичков появилось. Сейчас важно поймать необходимый ритм, чтобы команда сыгралась после обновления, — отметил Кокорин.

Прокомментировал нападающий и предстоящую игру со сборной Ирана. 
— Пока мало что могу сказать про соперника. Насколько я помню, Иран не так давно играл с Южной Корей, сыграли вничью (0:0 — iz.ru). За день до игры будем разбирать иранцев подробно.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Кокорин: «Атмосфера в сборной поменялась в лучшую сторону»

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