Кокорин: «Атмосфера в сборной поменялась в лучшую сторону»

Сборная России по футболу провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. На этот раз соперником подопечных Станислава Черчесова стала команда Южной Кореи, уже обеспечившая себе путевку на ЧМ-2018. Матч начался для национальной сборной не совсем удачно. В первой половине игры у россиян мало что получалось, и на их фоне гости выглядели сильнее. Однако в конце первого тайма Федор Смолов смог открыть счет после розыгрыша углового. После перерыва хозяева поля взяли игру под свой контроль, и в воротах сборной Южной Кореи оказались еще три мяча. Правда, два из них стали результатом автоголов защитника гостей Ким Чжу Ена. Еще один гол записал на свой счет Алексей Миранчук. Казалось, матч складывается идеально, но в концовке оппоненты россиян отыграли два мяча и сократили отставание. Подобный финал немного испортил общее впечатление от победы национальной команды.

Знаменательным событием матча стало возвращение в состав сборной России Александра Кокорина. 26-летний форвард не получал вызова в национальную команду ровно год, виной чему были его не самые лучшие показатели. Однако в этом сезоне он показывает великолепную игру и является одним из самых результативных футболистов Европы — такой прогресс не остался незамеченным главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. В матче со сборной Южной Кореи Александр Кокорин провел на поле все 90 минут. Сразу после победного матча футболист рассказал «Известиям» о возвращении в сборную, своей мотивации и атмосфере в команде.

— Каково вновь выйти на поле в футболке национальной команды после долгого перерыва?

— Всё было отлично. Я рад, что провел на поле все 90 минут матча. Теперь нужно продолжать работать и идти вперед.

— В первом тайме казалось, что игроки сборной России просто не понимали, что делать с мячом...

— Честно сказать, мы немного «задохнулись»: корейцы давили, нам приходилось много обороняться, и из-за этого мы теряли много сил. Когда удавалось убегать вперед, не получалось правильно распорядиться последним пасом. Во втором тайме мы стали чувствовать себя более раскрепощенно. Стали контролировать мяч, и, соответственно, чаще появлялись моменты. Отсюда сразу пришли и голы.

— За счет чего удалось перевернуть игру во втором тайме?

— Мы просто начали играть в свою игру и перестали паниковать. Меньше выбивали мяч, больше играли внизу. Появились быстрые атаки, забегания. Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли (смеется).

— Почему концовка матча вышла столь напряженной?

— Думаю, мы немного расслабились при счете 4:0. Но первый гол корейцы забили действительно неплохо, а вот второй мяч был совершенно ненужным.

— Казалось, что в прошедшем матче вам и Федору Смолову не хватало такого игрока, как Павел Мамаев из «Краснодара», или кого-то из ваших партнеров по «Зениту»...

— В сборной тактика все-таки отличается. Например, в первом тайме мы с Федей больше взаимодействовали друг с другом. Естественно, хорошо, когда у тебя есть поддержка — два-три человека, с которыми можно отыграться. Но, повторюсь, в первом тайме было много суеты, а во втором уже всё пошло по-другому. Вышел тот же Леша Миранчук — он хорошо играет в пас, и нам стало полегче.

— Вы наверняка общались с Павлом Мамаевом на тему сборной. Он переживает, что потерял место в национальной команде?

— Я думаю, любого, кто профессионально играет футбол, это волнует. На носу важнейший турнир, еще и домашний. И каждый хочет быть в обойме сборной. Все будут прикладывать максимум усилий для этого.

— Главной причиной, заставившей так сильно прибавить в этом сезоне, для вас стал чемпионат мира?

— Нет, чемпионат тут ни при чем. То, что я не попал на летний Кубок конфедераций, стало для меня звонком — до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться.

— Станислав Черчесов рассказывал, что перед объявлением состава сборной на Кубок конфедераций он объяснил вам свое решение не приглашать вас. Его звонок стал шоком?

— Я бы так не сказал. Это был выбор главного тренера, и жизнь на этом не заканчивалась.

— После игры наставник поздравил вас с удачным возвращением?

— Индивидуально — нет. Просто поздравил всю команду с победой. Главное, что мы выиграли. Перед чемпионатом мира осталось не так много контрольных игр, нужно успеть сыграться.

— Атмосфера в сборной изменилась за год вашего отсутствия?

— Да, безусловно.

— В какую сторону?

— В лучшую. Нельзя, конечно, сказать, что раньше атмосфера была плохая, — в сборной она всегда хорошая. Просто много новичков появилось. Сейчас важно поймать необходимый ритм, чтобы команда сыгралась после обновления.

— Кого сейчас можно назвать лидерами сборной?

— Ребят, которые давно выступают. Наверное, Игоря Акинфеева в первую очередь.

— Но его многие воспринимают как человека, который немного в стороне от команды...

— Раньше в сборной было много игроков в возрасте, теперь опытных гораздо меньше. А Игорь по-прежнему в сборной, он капитан, у него больше ста игр за национальную команду. В любом случае он пример для молодых ребят.

— Еще год назад болельщики освистывали вас при каждом удобном моменте, а теперь — вот такая народная любовь. Как вы к этому относитесь?

— В этом нет ничего нового, так всегда было. Когда ты максимально выкладываешься, болельщики это чувствуют, и им это нравится. Все любят, когда их команды побеждают, все хотят смотреть хорошие и зрелищные игры. В зависимости от этого меняется и мнение болельщиков.

— Нет обиды на тех, кто в вас не верил?

— Конечно, нет. И в мыслях не было на кого-то обижаться.

— Чего вы ждете от ближайшего матча сборной России с командой Ирана?

— Пока мало что могу сказать про соперника. Насколько я помню, Иран не так давно играл с Южной Корей, сыграли вничью (0:0. — iz.ru). За день до игры будем разбирать иранцев подробно.

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