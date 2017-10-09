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В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
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В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ

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Фото: Global Look Press/Mhm
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В Совете Федерации предлагают уравнять количество американских СМИ в РФ с числом российских медиа, работающих в США. Таким образом предлагается ответить на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik. Об этом «Известиям» сообщили источники в парламентских и дипломатических кругах.

«Одна из предполагаемых мер ответа лежит в дипломатической плоскости и заключается в принципе «зеркальности». Законодательной власти было предложено подумать над тем, чтобы уравнять количество американских СМИ в РФ с российскими в США. Последних в разы меньше», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что санкции грозят радио «Свобода», «Голос Америки», CNN, а также ряду информагентств и газет. Особое внимание будет уделено американским СМИ, работающим в регионах. В частности, это касается радио «Свобода», которое ведет несколько проектов, спонсируемых госдепартаментом США.

По словам политолога, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, деятельность американских СМИ уже давно вызывает вопросы у российских властей из-за однобокого освещения событий в РФ, которое зачастую задевает национальные интересы или прямо угрожает национальной безопасности России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В России может в разы сократиться количество американских СМИ

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