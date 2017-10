В России может в разы сократиться количество американских СМИ

В Совете Федерации предлагают уравнять количество американских СМИ в РФ с числом российских, работающих в США. Этот шаг станет ответом на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik, сообщили «Известиям» источники в парламентских и дипломатических кругах. Председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов подтвердил информацию о том, что такой сценарий рассматривается. Комиссия уже направила письма в Генпрокуратуру, МИД, Минюст и Роскомнадзор с тем, чтобы ведомства до 20 октября представили свои предложения ответных мер. На их основе и будет выработан зеркальный ответ на давление Вашингтона.

В Совете Федерации идет разработка ответных мер в связи с давлением Вашингтона на российские СМИ. По данным парламентских и дипломатических источников «Известий», знакомых с ходом обсуждения, рассматривается возможность сравнять количество действующих в РФ американских массмедиа с числом российских в Соединенных Штатах. Сейчас в нашей стране, особенно в регионах, зарегистрировано существенно больше американских медиа, чем российских в США.

— Одна из предполагаемых мер ответа лежит в дипломатической плоскости и заключается в принципе «зеркальности». Законодательной власти было предложено подумать над тем, чтобы уравнять количество американских СМИ в РФ с российскими в США. Последних в разы меньше, — сказал «Известиям» парламентский источник, знакомый с ходом слушаний, которые состоялись на прошлой неделе.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов подтвердил «Известиям» эту информацию.

— Действительно, во время заседания комиссии были выдвинуты такие предложения. При этом наряду с ними рассматривались и обсуждались разные варианты. Однако все они пока не являются официальной позицией комиссии. Я подписал письмо в Генпрокуратуру, МИД, Минюст и Роскомнадзор с просьбой высказать до 20 октября свои предложения. Это нужно для того, чтобы понять, что мы можем сделать и как зеркально ответить, согласно российскому законодательству, — сказал сенатор «Известиям».

Андрей Климов также добавил, что ради принятия ответных мер, возможно, необходимо будет вносить поправки в действующее законодательство. Для этого ведомства также должны представить свои предложения.

Санкции, как отмечают источники «Известий» в парламентских кругах, могут коснуться таких СМИ, как радио «Свобода» и «Голос Америки», CNN, а также ряда информационных агентств и газет. Особое внимание разработчики обращают на американские медиа, работающие в российских регионах, в частности, на многочисленные проекты радио «Свобода», которое спонсируется Госдепартаментом США. Например, недавно запущенный ресурс «Крым. Реалии». Также на территории России действуют представительства таких американских газет, как The Washington Post, The New York Times (самое большое представительство) и The Wall Street Journal.

По словам дипломатического источника «Известий», помимо прочего, предполагались меры против конкретных СМИ. В частности, была высказана идея, чтобы Роскомнадзор предложил СNN признать себя иностранным агентом — ровно то же самое, что сделали американские власти в отношении RT. Напомним, что ранее российское ведомство раскритиковало работу американского телеканала, сославшись на многочисленные нарушения.

Политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, принимающий участие в работе комиссии Совета Федерации, напомнил, что деятельность американских СМИ уже давно вызывает вопросы у российских властей.

— Большое количество американских СМИ, действующих в России, так или иначе через определенную цепочку посредников аффилированы с Госдепом и Белым домом. Это касается, разумеется, и частных СМИ. Все они освещают события исключительно в интересах Вашингтона, нередко задевая национальные интересы России. Более того, действия некоторых СМИ прямо угрожают нашей национальной безопасности, — пояснил эксперт «Известиям».

28 сентября американские власти потребовали от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты развернули кампанию не только против телеканала RT, но также против агентств ТАСС, Sputnik и ряда других российских изданий.