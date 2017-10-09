Порошенко подписал закон о реформе пенсионной системы Украины

Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе на Украине. Это было одним из требований для получения очередного транша от МВФ. Выплаты пожилым людям увеличились в среднем от 200 до 1000 гривен. Но радости не прибавилось, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. Реформа направлена на то, чтобы сократить число получающих пенсию. Минимальный страховой стаж увеличат с 15 лет до 25, а позже доведут и до 30. Цель реформы — уменьшить затраты Пенсионного фонда Незалежной.