«Единая Россия» перераспределяет посты

Решение о назначении губернатора Псковской области Андрея Турчака врио секретаря генсовета «Единой России» может быть принято сегодня на заседании фракции. Действующий секретарь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов займет должность руководителя думской фракции единороссов вместо ушедшего на пост главы республики Дагестан Владимира Васильева. Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников, близких к окружению председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева, а также источники в Госдуме и в партии. Эксперты полагают, что внутрипартийные перестановки могут добавить неопределенности в роли ЕР на предстоящих президентских выборах.

По словам собеседников «Известий» в партии и в Госдуме, ранее на пост главы фракции рассматривалось несколько кандидатур, среди которых значились первый замглавы фракции Андрей Исаев, заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Железняк и нынешний секретарь генсовета Сергей Неверов.

— Совмещать должности главы фракции и секретаря генсовета у Неверова не получится. Председатель Дмитрий Медведев на последнем съезде объявил о том, что совмещать разные должности в руководстве «Единой России» больше нельзя, — сообщил «Известиям» собеседник, близкий к окружению премьер-министра.

По его словам, такой ответственный пост, как глава фракции, может занять только человек с большим политическим опытом и уровнем компетенции — этими качествами обладает Сергей Неверов.

Решение о назначении Андрея Турчака врио секретаря генсовета, утверждает собеседник «Известий», было принято после консультаций с председателем партии Дмитрием Медведевым, руководством администрации президента и Госдумы. Ранее о возможном назначении Андрея Турчака сообщал РБК.

— Фигуру Андрея Турчака можно назвать компромиссной. Он устраивает все заинтересованные стороны. По сути это означает, что он может стать врио секретаря до съезда ЕР, на котором единороссы изберут руководителя, — отметил в разговоре с «Известиями» один из высокопоставленных членов партии.

По его словам, компромисс заключается в том, что у Андрея Турчака не будет возможности проведения широких кадровых изменений.

— Неверов наверняка бы хотел забрать с собой своих старых соратников. Однако председатель попросил его не забирать эти кадры перед выборами президента, — добавил другой собеседник «Известий», близкий к генсовету ЕР.

Пресс-секретарь Сергея Неверова Лилия Бирюкова заявила «Известиям», что комментировать еще не принятое решение о новом главе фракции некорректно. Этот вопрос согласовывается с президентом и председателем партии, кроме того, необходимо дождаться решения самих депутатов ЕР, сообщила она.

Эксперты полагают, что выдвижение Андрея Турчака создает неопределенность вокруг востребованности ЕР перед президентскими выборами. Несмотря на то, что губернатор зарекомендовал себя как неплохой управленец, есть риски, что в вопросе контроля над партией проявятся элитные конфликты, заявил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— На это обстоятельство придется реагировать нынешним кураторам партии, чтобы не появилось мнение, что их политическое влияние ослабло, — сказал он «Известиям».

На посту секретаря генсовета Андрей Турчак, возможно, может позволить себе некоторую паузу, но ему придется преодолеть стереотип о том, что значимость партии снижается, добавил эксперт.