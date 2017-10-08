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Учения ОДКБ с участием военных пяти стран пройдут в Армении

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Совместное оперативно-стратегическое учение «Взаимодействие-2017» с участием войск коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ состоится в Армении на полигоне «Баграмян» и полигоне «Алагяз» 102-й российской военной базы.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что на полигоне «Баграмян» военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана проведут отработку восьми тактических эпизодов. В масштабных маневрах, помимо армейских подразделений, примут участие оперативно-боевые группы полиции, Федеральной службы национальной гвардии, спасательное подразделение МЧС и подразделение Международного комитета Красного Креста Армении.

Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Портал iz.ru ранее сообщил, что на полигоне под Воронежем прошла активная фаза учений «Барс-2017».

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