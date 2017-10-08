Число эвакуированных ТЦ в Москве возросло до четырех

Число торговых центров в Москве, в которые поступили анонимные сообщения о минировании, возросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Торговый центр «Дубровка» проверяется из-за сообщения об угрозе взрыва», — сказал источник.

Ранее портал iz.ru сообщал об эвакуации трех торговых центров. Кроме того, был «заминирован» отель «Марриотт».

В России продолжается волна анонимных звонков о минировании, которая началась 11 сентября. За это время эвакуированы около миллиона человек, во всех случаях здания обследовались, угроза не подтверждалась. Так, за прошедшие сутки в Москве эвакуировали не менее 5 тыс. человек более чем из 10 зданий.

Как утверждает глава ФСБ РФ Александр Бортников, спецслужба установила организаторов звонков.