Светлана Слепцова: шанса выиграть медаль в Пхенчхане у меня не было

Российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова рассказала в интервью газета «Спорт-Экспресс», что не жалеет о своем решении уйти из спорта. По ее мнению, у нее не было шанса завоевать медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), которые состоятся в 2018 году.

«Шанс выиграть там медаль в личных гонках, если честно, нулевой. Если я на Кубке мира еле-еле залезала в преследование, то какие там могут быть шансы?.. Поэтому, наверное, никакого сожаления у меня не осталось», — сказала она.

Она также призналась, что не скучает по спорту, однако продолжает следить за тем, что сейчас происходит в биатлоне.

Слепцова добавила, что единственное, чего ей действительно хочется в плане спорта, — это покататься в свое удовольствие на лыжах.