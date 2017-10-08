Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах

Светлана Слепцова: шанса выиграть медаль в Пхенчхане у меня не было

0
Фото: РИА Новости/ Андрей Аносов/СБР
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова рассказала в интервью газета «Спорт-Экспресс», что не жалеет о своем решении уйти из спорта. По ее мнению, у нее не было шанса завоевать медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), которые состоятся в 2018 году.

«Шанс выиграть там медаль в личных гонках, если честно, нулевой. Если я на Кубке мира еле-еле залезала в преследование, то какие там могут быть шансы?.. Поэтому, наверное, никакого сожаления у меня не осталось», — сказала она.

Она также призналась, что не скучает по спорту, однако продолжает следить за тем, что сейчас происходит в биатлоне.

Слепцова добавила, что единственное, чего ей действительно хочется в плане спорта, — это покататься в свое удовольствие на лыжах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты сборной Коста-Рики завоевали путевку на ЧМ-2018
Сборная Испании по футболу вышла в финальный этап ЧМ-2018
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017