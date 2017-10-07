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Сборная Испании по футболу вышла в финальный этап ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Heino Kalis
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Сборная Испании по футболу одержала победу над командой из Албании в матче отборочного этапа ЧМ-2018, тем самым досрочно завоевав путевку в финальную часть турнира. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Испанцы обыграли албанцев со счетом 3:0 — голы забили Родриго Морено, Иско и Тьяго Алькантара. Таким образом, за тур до окончания группового этапа отборочного цикла в европейской зоне команда занимает первое место в группе G — в активе национальной сборной Испании 25 очков, на втором месте идет команда Италии с 20 очками.

Ранее президент и председатель правительства Перу исполнили танец, чтобы вдохновить национальную сборную по футболу на успешную игру и попадание на ЧМ-2018. В итоге на матче отборочного турнира команда сыграла вничью со сборной Аргентины. Таким образом, Перу занимает пятое место в группе, Аргентина — шестое. Лидирует команда Бразилии, у которой 38 очков.

Путевки на чемпионат уже обеспечили себе Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония.

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