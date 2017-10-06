Сенаторы остались довольны состоянием объектов к ЧМ-2018 в Волгограде

Комиссия Совета Федерации осталась довольна подготовкой объектов к ЧМ-2018 в Волгограде. Как заявили члены комиссии по итогам своего визита в этот город, работы идут по графику, никакие сроки сорваны не будут.

Гости, в частности, посетили тренировочную базу «Зенит», которая реконструируется за 24 млн рублей, осмотрели новый корпус городской больницы скорой медицинской помощи, построенный специально для работы в период турнира. Они также оценили ход работ на стадионе «Волгоград Арена». В планах сенаторов — посещение рокадной дороги, которая идет по правому берегу Волги.

«Все объекты, на которых мы побывали в Волгограде, производят хорошее впечатление», — цитирует novostivolgograda.ru сенатора Алексея Кондратенко.

Агентство отмечает, что Волгоград стал шестым по счету городом, проинспектированным членами временной комиссии. Ранее там побывали представители ФИФА. Они тоже пришли к выводу, что строки строительства «Волгоград Арена» сорваны не будут.

В конце сентября на стадионе были завершены работы по возведению пешеходной эстакады. Теперь спортивная арена по форме напоминает пятиконечную звезду.