Более 900 грузовиков стоят в очереди на границе Белоруссии с Литвой

Свыше 900 фур ожидают выезда из Белоруссии на границе с Литвой из-за проблем на литовских пунктах пропуска.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

По данным ведомства, на выезде из Белоруссии в Литву в очереди в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 300 большегрузных автомобилей, «Бенякони» — 252, «Привалка» — 203, «Котловка» — 160, передает «РИА Новости».

Кроме того, на фоне затруднений при пересечении границы на популярном литовском направлении очереди образовались и на выездах из Белоруссии в Латвию и Польшу.

Ранее пограничный комитет Белоруссии предупреждали, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы ведет работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

Напомним, в начале октября МИД Белоруссии вручил ноту протеста литовскому послу в республике по факту нарушения государственной границы Белоруссии вооруженными литовскими пограничниками.