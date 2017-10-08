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Боевые роботы «Коалиция-СВ» поступят на вооружение российских войск

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Опытная партия самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» поступит в российские войска в ближайшее время, сообщает Минобороны РФ.

«САУ 2С35 «Коалиция-СВ» представляет собой уникальный артиллерийский комплекс, предназначенный для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны», — сказано в сообщении.

Установка по сути представляет собой боевой робот, способный выполнять огневые задачи с минимальным участием человека, поясняет ведомство.

По словам Минобороны, в конструкции установки применены не имеющие аналогов за рубежом инновационные решения, которые позволили сократить численность боевого расчета орудия и повысить его боевую эффективность более чем в два раза по сравнению со штатными образцами.

Отмечается, что в настоящее время боевое орудие проходит всесторонние испытания на полигонах. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Южном военном округе (ЮВО) воинские части получили «космические смартфоны», а Северный флот пополнился плавучими причалами

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