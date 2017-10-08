МИД РФ предупредил об ответе на давление США на российские СМИ

Давление американских властей на телеканал RT вынуждает Россию применить к американским СМИ аналогичные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Соответственно, все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории РФ», — сказала Захарова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По ее словам, это особый случай, когда в отношении российского канала применена вся имеющаяся машина, в том числе и административный ресурс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает ответных мер в случае, если продолжится притеснение росийских СМИ в США. 5 октября Совфед обратился к профильным ведомствам с просьбой в течение двух недель подготовить ответные меры.