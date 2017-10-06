Захарова: сделаем все, чтобы исключить фото Карлова из игры Batman

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала порталу iz.ru появление в компьютерной игре изображения российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре 19 декабря 2016 года.

Фото убитого Андрея Карлова появилось в компьютерной игре о Бэтмене Telltale Games' Batman: The Enemy Within. На оригинальном снимке рядом с телом посла стоит еще не ликвидированный террорист. Внимание на это обратил ряд зарубежных геймеров. Скриншот игры выложен в Twitter BroTeamPill.

«Сделаем всё, чтобы фотография были исключена», — сказала Захарова.

Обработанное изображение убитого Карлова появляется в эпизоде с ограблением банка. По всей видимости, разработчики взяли его из интернета, не удосужившись выяснить, кто это.

На запрос разработчикам портал iz.ru ответа пока не получил.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелил сотрудник МВД Турции Мевлют Алтынташ. Это произошло во время прямого эфира местного телеканала. По делу об убийстве были арестованы пять человек. Четверо из них — сослуживцы Алтынташа, работающие в органах МВД. Пятым арестованным является активист террористического течения Фетуллаха Гюлана (FETÖ), «курировавший» сторонников FETÖ из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и Алтынташ.