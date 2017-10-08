Иран пригрозил приравнять армию США к ИГ в случае новых санкций

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) майор Мохаммад Джафари пригрозил приравнять армию США к боевикам ИГ (организация запрещена в РФ), если Вашингтон введет новые санкции против Тегерана, сообщает Reuters.

Джафари отметил, что новые ограничения похоронят все шансы на взаимодействие. А поведение американских властей в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) показывает, что Вашингтон использует переговоры в качестве давления, а не для того чтобы решить проблему.

«Если новости о глупости американского правительства правдивы и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняет армию США к ИГ», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в том, что Иран финансирует КНДР. Также он заявил, что Тегеран не придерживается мирного характера своей ядерной программы и потому США не должны позволить получить Ирану ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также заявлял, что считает оскорбительным новый запрет на въезд иранских граждан в США. По его словам, такие меры показывают неискренность американского президента и являются еще большим оскорблением, чем прежний запрет.